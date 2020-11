Lidi cai no choro com eliminação de Lucas Selfie e ameaça desistir

Lidi caiu no choro com a eliminação de Lucas Selfie, na noite desta quinta-feira (12), em A Fazenda. Desolada, a peoa chegou a cogitar a sair do reality e também pediu para ser indicada na próxima roça.

"Quero ir embora. Sério. Eu quero ir para a Roça na semana que vem. Quero ir embora. Chega! Não tem mais sentido! Meu Deus do céu, não acredito!", lamentou ela.

A saída do youtuber deixou outros peões arrasados e surpresos, como foi o caso de Mariano. Em conversa com Raissa, ele afirmou que não espera a saída do amigo. "Eu achava que o povo ia gostar porque ele movimentava os grupos da casa. Mas, depende do ponto de vista de quem vê", opinou.