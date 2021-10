Lary Bottino surpreende peões ao entrar em 'A Fazenda 13'; veja vídeo

Mais uma peoa chegou em "A Fazenda 13" (RecordTV). Lary Bottino, ex-participante do "De Férias Com Ex" (MTV), entrou na casa nesta noite durante a terceira festa do reality rural. "Estou passando mal", vibrou a influenciadora ao sair da despensa da casa.

Tem peoa nova em Itapecerica das Chamas! E aí, gostaram da entrada da Lary? Quem vai madrugar assistindo a festa hoje? #AFazenda pic.twitter.com/FD21eTehze — Adriane Galisteu (@GalisteuOficial) October 2, 2021

Sua chegada agitou os peões, especialmente Gui Araujo e Rico Melquiades, amigos de Lary fora da casa. "Alguém me busca! Ô, Guilherme", disse ela ao tocar o sino. "Não acredito, vai tomar no c*", gritou Gui ao ver a peoa. Já Tati Quebra Barraco e Solange Gomes questionaram quem seria nova colega de confinamento. "Quem é essa mulher, gente?", perguntou a ex-banheira do Gugu.