Laranjinha, Sander e Tonzão estão na segunda roça

André Gonçalves usou seu poder e indicou Tonzão Chagas para a segunda roça: "Querido parceiro de batalhas", começou ele. Em seu discurso, André ainda enalteceu a postura do peão no jogo. Por ser a mais votada da casa, Jaquelline puxou Laranjinha da baia. Além dele, ela tinha como opção: Rachel, WL e Alicia.

