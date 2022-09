Kerline e Shay se beijam em festa de 'A Fazenda 14'

"Você quer me beijar?", questionou Shay. "Não, eu não quero estragar o que a gente tem de legal", respondeu Ker. "Mas não vai estragar o que a gente tem de legal", insistiu o empresário. "E quem foi que falou que eu quero te beijar? Eu acho que a gente é só amigo", continuou a ex-BBB. A partir de então, os dois ficaram abraçadinhos curtindo a festa. Momentos depois, Ruivinha, Moranguinho, Alex e Pelé se posicionaram perto do casal e falaram em coro: "Beija! Beija!". Foi, então, que Kerline cedeu e beijou Shay.

A insistência de Shay funcionou na festa "bar dos cornos" de "A Fazenda 2022" (RecordTV)! O empresário protagonizou um beijão com Kerline e deixou todos os colegas de confinamento de queixo caído. Antes do beijo, o ex-"Casamento às Cegas" (Netflix) conversou com a ex-BBB (TV Globo) e perguntou se os dois poderiam ficar. A influenciadora, à princípio, negou o romance.

