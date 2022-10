Kerline admite ranço de Lucas: 'Acho muito falso'

Em seguida, Alex discordou e disse que gosta de conversar com o ator. "Então, eu não tenho nada contra ele. Pelo contrário. Quando eu troco com ele, acho muito legal. Só que agora, como adversário, é outra coisa. Mas o. meu problema com ele não é pessoal".

A ex-BBB Kerline disse estar com ranço de Lucas, amigo de Deolane. Ela falou isso durante uma conversa com Shay, Tati e Alex.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.