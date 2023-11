Kally avisa Nadja que pode puxá-la para roça: 'Para me proteger'

Nadja: "É para proteger os meninos, o seu grupo." Kally: "É, também..." Kally: "Nunca fiz isso com ninguém, nunca sentei aqui para falar que ia votar em alguém." Nadja: "Tudo bem, Kally, faça o que seu coração mandar. Estou jogando sozinha mesmo, estou aqui para isso. Todo mundo acha que eu sou fraca no jogo, tudo bem." Kally: "Quero deixar isso claro para você, não é uma decisão que tomei ainda. Não parei para refletir mesmo. É de coração eu chamar você para falar isso."

