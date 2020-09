Jojo Todynho passa mal e preocupa fãs: 'medo dela não terminar o programa'

Jojo Todynho deixou fãs preocupados nesta quarta-feira (23) ao passar mal e solicitar atendimento médico em "A Fazenda".

A funkeira apareceu voltando do atendimento, e entrou no quarto, dizendo a Luiza Ambiel que sua pressão está alta: "Está 14 por 8". A câmera do Pay Plus, no entanto, logo cortou para outros brothers.

Além de desejarem uma recuperação à peoa, internautas especularam que o problema tenha sido resultado por conta da negatividade de outros colegas contra ela, e se preocuparam de que ela não consiga ficar no reality até o fim. "Jojo é sensitiva? foi só a outra despejar inveja pelas costas que a pressão deu pico", comentou uma internauta. "Medo de Jojo não conseguir levar o programa até o fim. Ela está de repouso por ordem médica, devido pressão alta. Fico pensando q se o jogo estivesse noutro contexto e fosse ela uma das a fazer prova hoje. Já não poderia! Sinto por ela! Tem muito tempo de jogo ainda!", escreveu outra, no Twitter.