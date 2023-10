Jenny desmaia durante Prova de Fogo em A Fazenda

A Prova de Fogo, que testou a memória dos peões, teve como vencedor o Radamés. Ele disputou com Jenny e Márcia, que tinham como ajudantes Rachel e Lucas. As perdedoras e os seus ajudantes estão na Baia.

Jenny Miranda desmaiou durante a Prova de Fogo, neste domingo (15), em A Fazenda. No entanto, o momento em que a peoa passou mal não foi exibido para os assinantes do PlayPlus.

