Jaqueta de Rico ganha perfil no Instagram com quase 250 mil seguidores após treta com Day

O perfil defende que faca não é entretenimento e afirma que o que sofreu foi "humilhante" e conta que está recebendo mensagens de apoio de todo o Brasil. "O que aconteceu comigo foi inadmissível. Me cortaram, me destruíram, estou despedaçada por completa. Eu mereço respeito, gente!", diz trecho de uma publicação.

A jaqueta de Rico Melquiades ganhou um perfil no Instagram e já conta com quase 250 mil seguidores, nesta quarta-feira (17). A peça de roupa foi rasgada com uma faca por Dayane Mello em A Fazenda 13 depois que a modelo discutiu com o humorista.

