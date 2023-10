Jaquelline e Lucas dão beijão em festa de A Fazenda

Minutos depois, a ex-BBB procurou Lucas novamente para repetir o beijo. Na última festa, Jaquelline trocou beijos com Kamila Simioni — as duas seguiram flertando e trocando indiretas ao longo da semana na sede.

Jaquelline e Lucas Souza protagonizaram um beijão durante a festa Brasil de A Fazenda 2023 (Record). Os peões estavam curtindo a pista de dança quando começaram a pegação. As câmeras do PlayPlus, streaming da Record, registraram o momento.

