Jake e Mariano movimentam edredom após pegação: 'você me deixa louca'

Jakelyne e Mariano elevaram a temperatura na festa “Memes” que rolou madrugada adentro neste sábado (31). O casal teve papos quentes na pista de dança - a ex-Miss chegou a dizer “Você me deixa louca” para o sertanejo, e ele, em outro momento, disse: “Na hora que eu pegar você, não me responsabilizo”.

Já na hora de dormir, os dois foram para a cama juntos e por lá aconteceu uma movimentação “suspeita” visível pelo edredom. No entanto, a câmera logo foi trocada, irritando os telespectadores do Play Plus. No Twitter, vários internautas afirmaram que os dois chegaram aos “finalmentes”. Outros apontaram outra possibilidade para os movimentos. Confira alguns dos momentos:

Jake hoje tá no comando do Camaro do Mariano #AFazenda12 #FestaAFazenda12 pic.twitter.com/PYhfRiXtLr — TEAM PATROA (@aiainegente) October 31, 2020





Jake tocando uma guitarra no Mariano pic.twitter.com/FFA8vFZntq — Jorge Casemiro (@leleitac) October 31, 2020