Jake diz que não é aceita como negra por ter cabelo liso

Jakelyne Oliveira levantou um debate em 'A Fazenda' após dizer que se considera negra, mas que não é reconhecida assim pela sociedade porque tem o cabelo liso. A Miss Brasil 2013 afirmou que seu pai é negro, o irmão é considerado negro, ela é descendente de negros, índios e brancos, mas que herdou a textura lisa dos cabelos de uma avó.

O assunto começou durante uma conversa sobre racismo com Lidi Lisboa. Jake explicou que Raissa Santana, Miss Brasil 2016, foi anunciada como a segunda mulher negra a conquistar o título em toda a história do concurso, que até então, só tinha coroado outra mulher negra em 1986.

"Ela tem exatamente o mesmo tom de pele que o meu. Só que ela tem o cabelo cacheado", disse Jake sobre Raissa. "As pessoas começaram a questionar por que a Raissa era negra e eu não, e disseram que era por causa do meu cabelo liso. Então eu perguntei para a minha mãe o que eu sou, porque eu tenho [antepassado] negro, branco, índio... tenho tudo. E minha mãe respondeu que sou negra. Mas as pessoas não me aceitavam como negra".

Indo mais afundo na sua árvore genealógica, a ex-Miss disse que concluiu que sua etnia é cafuza (mistura de negros e índios), já que o pai dela é negro. "Meu irmão é considerado negro. Ele tem o mesmo tom de pele que o meu, mas o cabelo dele é cacheado", disse.

"Agora, porque eu puxei o cabelo liso da minha avó, eu não sou negra. Minha cabeça deu um nó, porque eu sempre me considerei negra. Na minha certidão de nascimento, eu sou parda. Demorei muito tempo para entender que parda não é cor".

Dando continuidade à conversa, Lidi apontou "As pessoas viram para mim e falam: 'Você é negra, mas tem os traços finos, né? Demorei 35 anos para aprender sobre o racismo velado".

"Sabe o que o Thiaguinho me falou uma vez? Que a palavra 'negro' é tão pesada que as pessoas tentam te desapropriar dela. Tentam achar um motivo para não ser negro, como por exemplo o meu cabelo liso, os seus traços finos", completou Jake.