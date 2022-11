Irmã de Deolane é internada às pressas após ser agredida em bar; vídeo

"Na noite de hoje, Daniele Bezerra sofreu ataques em um estabelecimento onde estava comemorando a vitória do Brasil. Com sinais de agressão e muito abalada, foi levada para atendimento no Hospital São Camilo e está em observação médica acompanhada de sua irmã, Dayanne", diz trecho do comunicado divulgada pela equipe de Deolane que está confinada em A Fazenda 14.

Daniele Bezerra, irmã de Deolane, foi internada às pressas após ser agredida em um bar enquanto comemorava a vitória do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo. O caso aconteceu, nesta segunda-feira (28), em São Paulo.

