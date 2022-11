Iran promete entregar um dos poderes do lampião para André

"Mas como ele foi para o grupo A, não pude continuar com isso. E hoje, com toda a satisfação do mundo, eu digo: 'Dedé, o poder está na sua mão de novo'", seguiu o peão.

"O meu texto amanhã vai ser: 'Há muito tempo eu queria repetir uma atitude que tinha no começo do jogo. Os meus dois primeiros lampiões eu dei para o André porque sei que ele é um cara coerente'", disse o ex-ator da Globo ao falar sobre o discurso para a apresentadora Adriane Galisteu.

O Iran conversou com André, na madrugada desta terça-feira (29), sobre os poderes do lampião. Ele venceu a prova de fogo e prometeu entregar um dos poderes para o amigo durante a formação da roça.

