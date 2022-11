Iran acusa Deolane de não assumir erro na morte de MC Kevin

Bárbara: "Quem? A Pétala?" Iran, então, apontou: "Deolane. Vou falar depois do programa. Não vou falar para não me prejudicar."

O ator Iran Malfitano acusou Deolane de não assumir o erro na morte do MC Kevin. Ele conversou no quarto com Pelé e Bárbara antes da festa medieval ser anunciada.

