Ingrid revela que está interessada em peão e sem querer deixa escapar quem

Ingrid Ohara revelou que está interessada em alguém de A Fazenda 14. O peão é Tiago Ramos, ex-namorado da mãe de Neymar Jr.

Ingrid toda derretida afim do Tiago #AFazenda

pic.twitter.com/n0PqIS097b — Central Reality #AFazenda14 (@centralreality) September 26, 2022

A youtuber e ex-De Férias com o Ex conversava com Kerline, Shayan e Ruivinha de Marte quando acabou confessando que está “a fim” de um peão. Kerline insistiu para saber quem é e chutou: “Vini?”.

‘Vini não né”, descartou Ingrid, que disse que não ia falar porque estava com vergonha, mas por fim acabou soltando sem querer o nome do rapaz ao trocar as bolas: "O Tiago vai...", disse, caindo na risada ao 'entregar' o jogo.

"Amiga, ele gosta de mulher mais velha", aconselhou Ruivinha. "Eu sei, ele é da minha idade. É que ele é maluco, eu fiquei", justificou Ingrid sobre o interesse.

No reality, Tiago já declarou que está interessado em Deolane --- no entanto, a viúva de MC Kevin está namorando alguém fora do programa.