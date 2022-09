Ingrid Ohara promete ‘vingança’ contra Bia Miranda em 'A Fazenda'

“Deixa ela falar comigo, deixa ela vir, no tempo dela. É o que ela falou. Eu acho que eu nem… Eu ia deixar ela entrar e ia ver o que ia rolar. Não falaria com ela, não. Assim, ela entrando, né? Ia ver o que ela ia falar. Iam ficar as duas sem se falar. Aí não sei se ela ia querer provocar, fazer alguma coisa”, desabafou a influencer.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.