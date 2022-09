Ingrid diz que não quer magoar Ruivinha após briga com Deolane

"Eu não tenho nada contra a Deolane, mas vou respeitar a Ruivinha porque ela é minha amiga e as duas brigaram", disse Ingrid. "Eu vou ter que tomar muito cuidado para não chatear a Ruivinha. Tipo assim, eu sou carinhosa com todo mundo. Mas ela é minha amiga", continuou.

A influencer Ingrid Ohara desabafou com Rosi durante a madrugada desta sexta-feira (23) em A Fazenda 14. Ela disse que não quer magoar Ruivinha de Marte, isso porque a amazonense discutiu com Deolane e Ingrid se dá bem com as duas peoas.

