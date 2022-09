Ingrid decide se afastar de Deolane: 'por respeito a Ruivinha'

"Não precisa nem ter carinho comigo, eu não ligo pra essas coisas", respondeu Deolane. A paraense insistiu: "Só te falando pra você não achar que eu mudei do nada com você". "Não, fica em paz. Eu odeio falsidade", reforçou a advogada. "Só queria falar. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Como eu gosto muito da Ruivinha, eu penso: 'Poxa, não quero chatear ela'. E vocês sabem que ela é sensível", continuou Ingrid. Deolane riu: "Eu, não. Isso aí é o seu pensamento sobre ela. Há uma diferença muito grande entre sensibilidade e vitimismo. Cada um vê de um jeito. Fica em paz, você não precisa me dar satisfação".

Ingrid Ohara se aproximou de Deolane Bezerra e Pétala Barreiros nesta tarde para anunciar seu afastamento da advogada em "A Fazenda 2022" (RecordTV). A paraense usou como justificativa sua amizade com Ruivinha de Marte, com quem Deolane discutiu recentemente.

