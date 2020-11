Helicóptero 'invade' A Fazenda e deixa Raissa e Mirella desesperadas; vídeo

Após os carros de som das torcidas, a sede da A Fazenda teve uma nova surpresa na tarde desta quarta-feira (11). Um helicóptero sobrevoou o local onde os peões estão confinados e agitou a web.

MANDARAM HELICÓPTERO MESMO QUE INFERNO pic.twitter.com/xFTMKF3mZl — isa. (@comentsisa) November 11, 2020

No vídeo que circula pelas redes sociais, Mirella e Raissa estão na área externa, quando é possível ouvir o som do helicóptero. Rapidamente a transmissão é cortada no Play Plus, serviço de streaming da Record.

Em uma segunda cena Mirella e Raissa, que foram as únicas a avistarem o helicóptero, entram no quarto onde os demais colegas estão dormindo, e a reação é de desespero. Mais uma vez a transmissão é cortada.

Ainda não há informações se o helicóptero continha alguma mensagem para os peões, assim como usado nos carros de som, ou se o objeto pertencia a emissora.