Globo desmente acusação de Arcrebiano em A Fazenda sobre o No Limite

Arcrebiano Araújo, o Bil do BBB21, disse no reality show “A Fazenda 13”, que a TV Globo distorceu o que aconteceu com ele durante o “No Limite”, fazendo o público acreditar que ele pediu para sair do programa.

“Se eles tivessem mostrado tudo… Só que a galera não sabe”, acusou Bil, afirmando que na verdade teve uma infecção urinária durante as gravações do programa de sobrevivência, e que após a doença não ser controlada com remédios, acabou precisando sair.

“Seria mais bonito para eles mostrarem os médicos atendendo. Mas não mostraram nada, fui tachado por ter desistido”, disse ele.

Em nota ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, a TV Globo desmentiu o ex-participante do BBB. “Não houve orientação alguma sobre qualquer decisão na competição, tampouco qualquer proibição de falar sobre o assunto”.

A emissora informou ainda que “todos os participantes tiveram atendimento médico à disposição quando necessário”.

Ainda segundo Leo Dias, a Globo não entrou na questão da infecção urinária por ter como regra não falar sobre informações de estado de saúde dos participantes de realities.