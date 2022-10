Galisteu dá bronca em peões: 'Cuidado com assuntos delicados'

"O programa ele existe e vocês fazem as histórias. Nosso papel é contar as histórias de vocês", finalizou a apresentadora.

"Peões, vocês estão num reality show e a gente espera que vocês sejam reais. Se posicionem, joguem da maneira mais verdadeira possível. Quero dar um toque pra todos. Cuidado com a maneira que vocês abordam assuntos delicados. Xenofobia, homofobia. Todo tipo de preconceito. São temas sérios que merecem ser tratados com atenção e seriedade, então cuidado na hora de tocar nesses assuntos, por favor".

