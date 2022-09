Flagrado transando no carro, Thomaz Costa afirma que 'sexo só depois do casamento'

Thomaz Costa disse que é adepto do ‘sexo só depois do casamento’ em conversa com Bia Miranda, em A Fazenda.

"Só depois do casamento. É algo que quero muito viver. Muito. Tem gente que fala 'ah e se casar e não for legal o sexo?' Você casa com a pessoa pelo sexo? Já tá totalmente errado, começou errado”, disse.

Durante a conversa, os dois comentaram sobre a menina de quem o ator gosta, mas ainda não revelou o nome. "Ela é virgem?", questionou Bia. "Ela casou virgem ano passado, então só se relacionou com uma pessoa", disse Thomaz.

Porém, em março deste ano o ator contou que foi flagrada por policiais fazendo sexo no carro. O jovem estava acompanhado da influencer Grazi Mourão.

“A gente tava no carro ‘conversando’ sobre a vida. Aí, a polícia bateu lá, mano, não dá pra sair do nada, eles ficaram batendo lá. Ela [Grazi] ficou em choque, tadinha. Minha preocupação era acalmar ela. Bagulho louco, juro”, disseo ator de Carrossel na época.