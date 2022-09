Fazendeiro Lucas já tem alvo para a primeira roça: 'dissimuladíssima'

"Mano, ela é muito dissimulada! Muito dissimulada! No dia que eu conheci, já não fui com a cara!" disse Lucas depois.

Alguns minutos depois, na área externa da casa, Deborah brincou com Lucas: "Fazendeiro, vai me indicar?".

