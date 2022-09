A Fazenda: Vini e Deborah batem boca durante formação da roça

"Se a gente anda com a Deolane, a gente tem motivo. Você é uma braço curto que não faz nada. Você só fica batendo coqueteleira. Você não faz nada", declarou Vini. "Você é preguiçoso, você não faz nada", rebateu Deborah. Galisteu interferiu e pediu que Deborah deixasse Vini falar. "Eu não tô aqui pra ser eleito ursinho carinhoso, vim aqui pra ser real", completou Vini, antes de partir para uma briga com Alex e votar em Kerline.

Durante a votação ao vivo para a roça de hoje em "A Fazenda 2022" (RecordTV), Vini e Deborah bateram boca. O ex-De Férias com o Ex rebateu a apresentadora, que foi indicada por Lucas. Ao defender a indicação de Lucas, Deborah se irritou e tentou falar por cima de Vini.

