A Fazenda: Vini Buttel dá empurrão em Thomaz Costa e internautas pedem expulsão

Durante uma discussão com Alex Gallete, Vini Buttel deu um empurrão no ator Thomaz Costa após a festa da última sexta-feira (16), em A Fazenda 14. O vídeo da confusão foi compartilhado por internautas, que consideraram a atitude como uma agressão e pediram a expulsão do modelo.

A Fazenda: Vini empurra Thomas e internautas pedem expulsão pic.twitter.com/MeLGn6NbgI — Babilônia (@hamudaniel19) September 17, 2022

A situação teria iniciado após Vini consolar Kerline que discutiu com Deolane momentos antes. Na conversa, ele teria chamado Alex de "venenoso", afirmando que ele teria dado corda na discussão de Kerline com a Dra.

A Fazenda: Vini empurra Thomas e internautas pedem expulsão pic.twitter.com/SCQqLqEf32 — Babilônia (@hamudaniel19) September 17, 2022

Alex, ao ouvir as afirmações, afirmou em resposta: "Dei corda o cara***! Você tá maluco! E agora tá me chamando de venenoso. Me respeite! Não me chame de venenoso! Use as palavras certas", disse enquanto gesticulava com um cabide nas mãos.

Entretanto, o cabide acabou passando perto do rosto de Vini, que explodiu com a situação e começou a ameaçá-lo: "Passa isso [cabide] perto de mim de novo para você ver! Seja macho! Repita o que você fez. Passa isso de novo perto do meu rosto. Eu vou te quebrar. Repita", gritou.

O modelo então começou a peitar Alex, momento em que Thomaz Costa e outros participantes tentaram intervir. Durante as ameaças, Vini deu um empurrão em Thomaz, que caiu na cama.

O vídeo logo foi compartilhado no twitter e internautas exigiram a expulsão de Alex alegando que o empurrão foi uma agressão.