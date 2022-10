A Fazenda: Tiago Ramos desaparece e peões suspeitam de desistência

Os peões acordaram e não viram o ex-padrasto de Neymar pela sede e suspeitam que ele tenha pedido para sair do reality. Desde a festa, o modelo já havia dito que queria sair do programa e chegou a pular a cerca para ir embora, mas foi acalmado pelos colegas.

