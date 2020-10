A Fazenda: Tays Reis choca ao revelar quanto ganhou com hit do Carnaval

Em A Fazenda, Tays Reis, revelou em conversa com os peões o valor do cachê de seus show na época em que o hit do carnaval 'Paredão Metralhadora' estourou, em 2016. A cantora disse que recebia R$ 800 reais e afirmou ainda que não recebeu nada pelas visualizações da música no Youtube.



A peoa relembrou também que a multa para quebra de contrato era de R$ 12 milhões. Ao colunista Leo Dias, a assessoria de imprensa de Tays confirmou a informação.

“O cachê começou com R$ 300, depois R$ 800 e aí, no Carnaval de 2016, chegou a R$ 1 mil e permaneceu assim até a saída dela, em 2019. Não existia garantia (nenhum valor fixo), se a banda não fizesse nenhum show por mês, ela não recebia nada”, relataram a Leo Dias.

"O pai era vendedor de frutas e a mãe, doméstica. Então, quando tinha dois, três shows, para ela, já fazia a diferença, preferia não criar atrito", afirmaram os responsáveis pela cantora sobre ela não ter ido buscar pelos seus direitos, na época. A cantora deixou o grupo em 2019 para seguir carreira solo.