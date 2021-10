A Fazenda: Tati berra com Dayane e chama peoa de ‘falsa sem vergonha’

Dayane disse que deixou a lembrança porque poderia ser eliminada. “E tu acha que eu ia pegar? Se a pessoa me chama de falsa eu não vou deixar presentinho pra ela, ao contrário de você, então você é mais sem vergonha ainda. Ah, me poupe, se manca”.

“Ninguém mandou você me botar num pedestal não. Eu sou o que eu sou, não mandei recado pra você, falei na sua cara, ao contrário de você que fica pelos cantos, não tem coragem de chegar e me chamar”.

A modelo alegou que apenas comentou a situação, mas não como fofoca. “A gente estava conversando na cozinha, eu não sei em que sentido andava a conversa e eu falei ‘ela não vai votar no Bil, ela vai votar no Mussunzinho. Não é que ô meu Deus, segredo ou fofoca”.

"Nunca te desrespeitei (...) Você tá me chamando de falsa, eu nunca fiz nada para você (...) E não vou ficar batendo boca com você. Tu pode achar o que tu quiser, Tati..." #DayAndFarm pic.twitter.com/YNf1sNlja0

