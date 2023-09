A Fazenda: Sheherazade, Lucas, Nathalia e André disputam a primeira roça

A primeira roça de A Fazenda começou a ser formada, nesta terça (26). Rachel Sheherazade, Lucas Souza, Nathalia Valente e André Gonçalves foram indicados e apenas três deles disputarão a prova do Fazendeiro para tentar escapar da votação popular.

Nathália foi vetada da disputa e está direto na roça.

A votação começou com a indicação do fazendeiro Yuri Meirelles, ele mandou Rachel Sheherazade para a berlinda. Os vencedores do Paiol, Cezar Black, Alicia X e Shay, estavam imunes. Nadja Pessoa, apesar de ter vindo do Paiol, perdeu uma disputa direta com Cariúcha, deixando a imunidade com a peoa.

Lucas foi o mais votado da casa e puxou Nathália da baia para ocupar o terceiro banco da roça. No jogo Resta Um, André Gonçalves sobrou e também foi direto para a roça.