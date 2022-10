A Fazenda: Rosi relembra namoro com Popó: 'Disse que era pra eu escolher'

"Durou 1 mês porque eu fui com viagem pela Europa com a turnê pela banda, ele disse que se eu fosse ia acabar era pra escolher. Eu disse: eu escolho a banda", finalizou Rosi.

"Nunca me envolvi com ninguém do meio artístico", começou Rosi. Em seguida, ela lembrou o namoro. "A única pessoa diferente que namorei foi o Popó. Mas também foi um acontecido", começou.

"Ele disse que se eu fosse ia acabar e que era pra eu escolher. Eu falei: escolho a banda", comenta @rosianepinheir sobre o seu relacionamento com Popó Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/aW2RuOrDFW

Rosi conversou com Moranguinho, nesta segunda-feira (03), e relembrou seu breve relacionamento com o pugilista brasileiro Popó.

