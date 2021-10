A Fazenda: Rico esconde café e Tati reage: 'Meu ponto fraco é o beque'

Em seguida, Tati Quebra Barraco afirmou que o humorista pode esconder o que quiser dentro do reality, isso porque seu único objetivo no confinamento é o prêmio milionário. "Ele acha que eu vim aqui buscar café. Eu vim aqui buscar R$ 1,5 milhão, filho. Café eu bebo na minha casa!"".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.