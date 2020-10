A Fazenda: Raissa leva a melhor e vence 'Prova de fogo'

A ex-Vice Miss bumbum Raissa Barbosa venceu a Prova de Fogo neste domingo (18) em 'A Fazenda 12'. Ela disputou com Lucas Maciel e Mateus Carrieri.

Para vencer, os três peões tiveram que fazer uma espécie de rapel em um contêiner e apertar interruptores que acenderiam a palavra "prova de fogo". Quem conseguisse formar a frase primeiro, letra por letra, ganharia a prova. E quem levou a melhor foi Raissa.

Antes da prova, o apresentador Marcos Mion contou as novidades sobre o poder escolhido pelo público. Raissa terá que escolher três peões. Após a escolha da atriz, os participantes votarão em um dos selecionados para ser o quarto roceiro. Com isso, não terá mais a dinâmica do 'resta um'.