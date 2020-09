A Fazenda: Raissa Barbosa tem Síndrome de Bordeline; saiba o que é a doença

A Síndrome de Bordeline, também chamada de transtorno de personalidade limítrofe, é caracterizada pelas mudanças súbitas de humor, medo de ser abandonado e comportamentos impulsivos.

De acordo com o site 'Tua Saúde', às pessoas com a síndrome têm momentos em que estão estáveis, que alternam com surtos psicóticos, manifestando comportamentos descontrolados. O transtorno na maioria das vezes é confundido com a esquizofrenia e doença bipolar.

Em casos mais graves pode ocorrer mutilação e até suicídio.

Caso em A Fazenda

A participante Raissa Barbosa se descontrolou após receber 8 votos e parar na 'Roça'. Nas redes, os internautas lembraram que a peoa sofre da Síndrome de Bordeline.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a assessoria de Raissa confirmou a informação e afirmou que a vice-Miss Bumbum se trata há anos e tem níveis leves.

Confira as características da Síndrome de Bordeline

1.Alterações do humor ao longo do dia, variando entre momentos de euforia e de profunda tristeza;

2.Sentimentos de raiva, desespero e pânico;

3.Irritabilidade e ansiedade que pode provocar agressividade;

Dificuldade em controlar as emoções, podendo variar de tristeza extrema a episódios de euforia;

4.Medo de ser abandonado por amigos e familiares;

5.Instabilidade nas relações, podendo causar distanciamento;

6.Impulsividade e dependência por jogos, gasto de dinheiro descontrolado, consumo exagerado de comida, uso de substâncias e, em alguns casos, não cumprindo regras ou leis;

7.Baixa autoestima

8.Insegurança em si próprio e nos outros;

9.Dificuldade em aceitar críticas;

10.Sensação de solidão e de vazio interior.