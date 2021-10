A Fazenda: Público pede expulsão de Dynho Alves após briga com Rico

A confusão começou quando Rico, irritado com a eliminação de Erika Schneider, jogou todo o café da sede fora. Dynho e Victor foram para cima do influenciador assim como os outros peões que tentaram impedir o peão. Dynho empurra com o peito Rico, que o acusa de ter lhe dado uma rasteira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.