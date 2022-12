A Fazenda: Pelé detona Pétala por piada racista

O último eliminado de "A Fazenda 14", Pelé MilFlows, participou de uma conversa com Lucas Selfie, no "Link Podcast". Durante o bate-papo com o apresentador, rapper apontou qual teria sido a atitude dentro do programa que mais o surpreendeu.

"Ver a Pétala zombando da minha religião. Achei ridículo, uma postura que eu não imaginava que ela poderia ter. Eu sempre vi ela com a fé dela e tudo o mais. Acho que da mesma forma que ela gosta de respeito, ela deveria respeitar a mim e a milhões de pessoas que frequentam e gostam da mesma religião que a minha", revidou.

Em outubro, durante conversa com o grupo A, Pétala Barreiros e Deolane sugeriram que o rapper teria feito uma oferenda em determinado local da sede, para que obtivesse vantagens no jogo. No momento dos comentários preconceituosos, a câmera foi cortada.

"Achei isso tipo de 'zoeira' inaceitável. Não esperava. Esperava qualquer coisa. Falar mal, chamar de preguiçoso, mas zombar de uma coisa tão séria, eu achei que isso não aconteceria", reflete Pelé, mostrando estar decepcionado.

"Me deixou muito chateado porque é um assunto muito sério e eu acho que essa atitude que ela teve, além de ser uma crítica um tanto racista, posso levar muito para esse lado, foi realmente desnecessário. Fiquei sem entender o porquê", finalizou o ex-peão.