A Fazenda: Neta de Gretchen revela troca de mensagens com Imperador antes de confinamento

Bia Miranda, neta de Gretchen que está confinada no paiol de A Fazenda, revelou durante a pré-estreia do reality se tem a torcida de Adriano Imperador, com quem viveu um affair repentino.

A jovem de 18 anos confidenciou que antes do confinamento trocou mensagens com o ex-jogador e acredita que tem a torcida dele.

"Acho que vai porque ele me mandou mensagem esses dias", disse Bia com um largo sorriso no rosto.

A jovem foi uma das grandes surpresas do reality, já que seu nome ficou conhecida na mídia no mês passado após um desentendimento com a mãe, Jenny Miranda, se tornar público e o motivo ter sido Adriano Imperador.