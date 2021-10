A Fazenda: Mileide tempera macarrão com as mãos e dá o que falar na web

"Fãs da Mileide querendo romantizar macarrão no molho mexido com a mão", opinou outra.

"Sério que o povo tá descendo a lenha na Mileide, pq ela estava preparando o macarrão com a mão? Gente, na casa de vocês, vocês mexem o arroz cru antes de ir pra panela com colher? Não tem problema se a mão estiver bem limpa", escreveu um internauta.

A influencer preparava o almoço de hoje e usou as mãos para temperar o alimento, dentro da panela, e ainda com o fogo ligado.

Mileide Mihaile causou burburinhos na internet após aparecer temperando o macarrão, em A Fazenda, com as mãos. Isso mesmo!

