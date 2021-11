A Fazenda: Mileide afirma que votará em Gui Araújo: 'ele que se arrombe'

Mileide Mihaile aproveitou a festa da madrugada deste sábado (20) para desabafar os rumos da amizade com Gui Araujo. Ela afirmou que planeja colocar o peão na roça.

"Eu sei o que ele fez, mas não quis expor. Sei quem é ele", declarou Mileide Mihaile ao relembrar da discussão com o influenciador digital durante a gravação do 'Hora do Faro'".

"Vai ser até o fim. Se estiver você e ele lá [na roça], eu vou nele. Eu quero que ele se arrombe, porque eu fui fiel a ele, eu aplaudi ele desde o primeiro dia. Eu fiquei com pé atrás com todo mundo, menos com ele, e ele botou assim fuden** em mim", declarou a ex-de Safadão.

"A forma que eu vim para cá foi quando eu estava preparada emocionalmente comigo mesma. O fod* é que eu nunca estive. A galera sempre me colocou na lona. Eu não estou pronta. Eu não tenho estratégia nenhuma aqui, eu sou isso. Muita coisa eu não concordo, muita coisa eu falo. Hoje eu me decepcionei muito com o Guilherme, eu vou levar até o fim", finalizou.