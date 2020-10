A Fazenda: Mateus Carrieri desabafa: 'fiz filme pornô e isso me persegue'

O ator, ex-galã global, Mateus Carrieri desabafou sobre sua atuação em filmes pornográficos durante uma conversa com o funkeiro Biel, nesta segunda-feira (19), em 'A Fazenda'. Ao comentar sobre o passado de Biel, o ator acabou contando sua experiência no mercado pornô.

"Eu não quero ter problemas com você, não quero ficar brigando por cama. Eu nem sei do teu passado. Fiz filme pornô, até agora isso me persegue. Isso atrapalhou minha carreira. Fiz 3 filmes pornôs. Aqui quero mostrar que sou um cara legal, que respeito todo mundo.", disse Carrieri.

A conversa começou porque Mateus explicou para Biel o motivo de não ter gostado da atitude de Luiza Ambiel na última roça, quando ela foi contar rapidamente para o cantor que em sua ausência por conta do programa, Mariano falou mal dele.

"Te envenenou completamente, ela não deixou você curtir a sua volta. O que ela fez deu certo. Você se envenenou e foi tirar satisfação com o Mariano.", argumentou.

Na última quinta-feira, após uma conversa com Luiza Ambiel, Biel voltou da roça e discutiu com o sertanejo Mariano.