A Fazenda: Mariano supera circuito de obstáculos e vence prova de fogo

O sertanejo Mariano venceu a Prova de Fogo neste domingo (15) em 'A Fazenda'. Ele disputou a prova com a Lidi Lisboa e Raissa Barbosa. Ele é o novo dono do Lampião do Poder e vai indicar um nome à roça na terça-feira (17).

As peoas foram para a baia e levaram Biel e Stéfani Bays junto. A atriz Lidi disse, durante uma conversa com outras participantes, estar se sentindo "ridícula" por ter perdido a prova.

Para vencer a prova, os peões precisaram pegar um ovo, e passar por um circuito de obstáculos. Cada ovo tinha uma pontuação diferente, desconhecida pelos participantes. Lidi ficou frustrada ao derrubar o ovo durante o percurso.