A Fazenda: Marcos Mion se explica por 'corte' em Fernandinho Beatbox

Marcos Mion foi bastante criticado nas redes sociais por 'cortar' o discurso de Fernandinho Beatbox. O peão foi o primeiro eliminado de A Fazenda, nesta quinta-feira (17).

No Twitter o apresentador pediu desculpas ao ex-participante e se justificou: Infelizmente temos um horário para entregar o programa e a direção fica no meu ouvido, no ponto, dando o ritmo. Eu JAMAIS cortaria o Fernandinho se fosse meu programa, mas eu estava recebendo ordens diretas no ponto para cortá-lo porque ia acabar o tempo do programa."

"Sinto muito. De verdade. Me senti muito mal na hora, mas eu tenho que obedecer ordens como qualquer funcionário. E pior que eu tb queria saber o fim da história. Programa ao vivo é cheio de imprevistos. Estou escrevendo pq me senti mal tendo que fazer isso. Mas tv é assim", escreveu ele em um dos trechos do longo desabafo.

"Só quem já trabalhou com ponto sabe a pressão que pode ficar dentro da cabeça do apresentador. E a Fazenda é pressão o tempo todo,em todo mundo. Deveria ter falado que teria q corta-lo por causa do tempo, mas a pressão foi tanta que eu só consegui repetir o q foi falado no ponto."

"Não existem culpados, é a somatória de pressão que todos passamos com um programa deste tamanho feito ao vivo. São consequências de situações de alta pressão. Como li vários tweets estranhando minha “grosseria”, decidi explicar. Sinto muito ter saído dessa forma."