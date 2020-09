A Fazenda: Lipe Ribeiro vence prova do fogo; veja como foi a disputa

O ex-De Férias com o Ex, Lipe Ribeiro derrotou Rodrigo Moraes e Victória Villarim na prova do fogo, nesta segunda-feira (28) em "A Fazenda 12" (RecordTV).

Com a vitória, Lipe pode escolher dois peões para não votar e ainda poderá duplicar o voto de outras pessoas durante a formação da roça. Como nas últimas semanas, um sorteio definiu os peões que poderiam participar da prova de fogo. As 3 pessoas que tirassem o ovo dourado estariam na disputa. Lipe, Rodrigo e Victória foram os felizardos e cada um deles precisava escolher um ajudante para a prova. Lipe escolheu Mariano, Rodrigo optou por Biel, e a modelo por Juliano Ceglia.

Lipe Ribeiro, com seu ajudante Mariano, foi o grande vencedor da #ProvaDeFogo! Emocionante



Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/J2sXNc3ZdB — A Fazenda (@afazendarecord) September 29, 2020

Para vencer a disputa, os peões ficaram sentados em uma estrutura móvel, onde eram deslocados para frente e para trás com o auxílio dos ajudantes. O objetivo era acertar as bolas nas cestas situadas à frente de cada um deles. Quem acertasse cinco bolas em cada um dos três alvos primeiro, ganhava a prova. Lipe Ribeiro levou a melhor.