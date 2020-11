A Fazenda: Lidi, Mariano, Raissa e Mariano formam a roça

A 11ª roça de 'A Fazenda 12' começou a ser formada nesta terça-feira (24) e quem vai disputar a preferência do público são os peões Lidi Ribeiro, Mariano, Mateus Carrieri e Raissa.

O apresentador Marcos Mion já havia explicado sobre as novidades na formação da roça desta semana. Na votação do segundo peão, só a sede vai votar e eles só podem votar nas pessoas da própria sede. O terceiro roceiro não vai ser puxado da baia como era nas últimas roças. Desta vez haverá uma nova votação onde só a baia vai votar para definir o terceiro roceiro. Já o peão a sentar no último banquinho do terror, será decidido pelo "resta um".