A Fazenda: Lidi, Mariano e Raissa se enfrentam na roça

Os peões Lidi Lisboa, Mariano e Raissa Barbosa vão se enfrentar na 11ª roça de 'A Fazenda 12'. A prova do fazendeiro foi realizada nesta quarta-feira (25) e Mateus levou a melhor. Ele se livrou da berlinda e ainda vai indicar alguém pra roça na próxima semana.



A formação da 11ª roça teve mudanças. A indicação da fazendeira foi igual as anteriores, mas a definição do segundo e terceiro roceiro foi totalmente diferente. Lidi Lisboa foi a primeira a parar na berlinda, sendo indicada pela então fazendeira Jojo Todynho. Na votação do segundo peão, só a sede pôde votar entre eles e Mariano levou a pior, após desempate de Jojo. Já o terceiro roceiro não foi puxado da baia, como nas últimas roças. Desta vez, teve uma nova votação onde a baia votava entre si e Raissa foi para berlinda. Já o peão a sentar no último banquinho do terror, foi decidido pelo "resta um", Mateus foi o último peão a ser salvo na dinâmica e ocupou o lugar.



O veto para a prova do fazendeiro também foi diferente. Normalmente, seguindo o regulamento do reality, o quarto roceiro deve vetar alguém da prova. Portanto, Mateus vetou Lidi. Mas, as coisas mudaram. Presenteada por Lipe Ribeiro com o 'poder da chama verde', a atriz pôde trocar o roceiro que foi vetado da prova por outro e Lidi tirou Mariano da disputa.