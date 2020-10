A Fazenda: Juliano, Luiza, Mateus e Mirella formam a 6ª roça

Os peões Jualiano Ceglia, Luiza Ambiel, Mateus Carriei e Mirella formaram a roça desta terça-feira (20), em 'A Fazenda 12'.

O fazendeiro da semana, Mariano indicou Luiza. Já MC Mirella foi a mais votado da casa, recebendo 5 votos. Seguindo o regulamento do reality, a pessoa mais votada pelo grupo, deve puxar um peão da baia para a zona de risco e Mirella puxou Mateus Carrieri.

O quarto roceiro foi definido com a influência do poder da chama vermelha, que indicava que o dono do poder teria o direito de suspender a dinâmica do 'resta um' e indicar 3 peões para serem votados novamente. Biel, Juliano e Lidi foram escolhidos por Jojo Todynho que tinha o poder da chama. Os peões deram 8 votos para Juliano, e como foi o último da berlinda, ele teve o poder de vetar um dos participantes da prova do Fazendeiro e escolheu Luiza. Ela segue na berlinda.

Juliano, Mateus e Mirella disputam o chapéu poderoso nesta quarta-feira (21) e um deles vai se salvar da roça.