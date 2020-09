A Fazenda: JP Gadelha vence Prova de Fogo; veja quem foi para baia

JP Gadelha foi o primeiro a vencer a Prova de Fogo em 'A Fazenda 12'. Ele competiu com as peoas Luiza Ambiel e Victória Villarim. Ele ganhou o poder de anular os votos de dois participantes na primeira roça da edição que acontece na terça-feira (15).

JP Gadelha estava na baia e também teve o direito de voltar para a sede. Já Luíza e Victória são as novas moradoras da baia e ainda escolheram Mariano e Fernandinho Beat Box para serem os novos moradores do lugar menos privilegiado do reality.