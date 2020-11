A Fazenda: Jojo Todynho, Lucas, Jakelyne e Raissa estão na roça

A roça foi formada nesta terça-feira (10) com os peões Jojo, Raissa, Lucas Maciel e Jake Oliveira.



Jojo foi indicada pelo fazendeiro Biel, já Mateus foi o mais votado da casa recebendo 5 votos. Seguindo o regulamento do programa, o peão puxou Lucas Selfie, que estava na baia. Ele tinha o 'poder da chama vermelha' e indicou Jake para a roça. O funkeiro Biel ficou com o poder da chama verde e retirou Mateus da roça e colou Raissa no Lugar.

No entanto, apenas Jojo, Raissa e Jake devem disputar a prova do fazendeiro, já que Selfie foi vetado.