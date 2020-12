A Fazenda: Jake, Jojo e Lidi disputam prova do fazendeiro

As peoas Jakelyne, Jojo Todynho e Lidi Lisboa disputam a prova do fazendeiro nesta quarta-feira (02) após formação da roça. Quem perder, ainda disputa a preferência do público com o funkeiro Biel, que foi vetado da prova pela Jojo, a última roceira escolhida da berlinda.

O apresentador Marcos Mion havia anunciado que a dinâmica seria diferente. O fazendeiro da semana, Mateus Carrieri indicou Jake para a roça. O mais votado pelos participantes foi o funkeiro Biel, que recebeu 4 votos. Ele chamou Lidi Lisboa para a zona de risco. Por fim, o quarto e último roceiro veio através do 'poder da chama vermelha'. De acordo com a escolha do público, quem recebesse a chama vermelha, era o quarto roceiro a ocupar o banquinho na berlinda. Caso já estivesse na roça, tinha que escolher outro peão, exceto o fazendeiro. Lidi recebeu o poder de Mariano e puxou Jojo Todynho para a roça.