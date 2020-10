A Fazenda: Jake faz carinho e revela apelido para pênis de Mariano; Assista

Jakelyne Oliveira surpreendeu ao revelar o apelido carinhoso que escolheu para a parte intima de Mariano, na noite desta quarta-feira (28). O momento repercutiu entre os internautas.

A ex-miss estava deitada em cima do sertanejo trocando beijos, antes da prova do Fazendeiro, ao fazer um movimento brusco ela acabou acertando o pênis do amado, que se contorceu ao sentir o impacto.

"Ai desculpa, pequeno príncipe! Perdão", disse ela enquanto acariciava as genitais do peão.

a jake chamando o joão clebis de pequeno príncipe KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/H3mGjdvklq — gio. (@oxegio_) October 29, 2020

Lembrando que Mariano já deixou sua parte íntima à mostra, sem perceber, ao trocar de toalha no confinamento. O assunto deu o que falar.